Yozgat, Kayseri ve Nevşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Yozgat, Kayseri ve Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışıyla mücadele sürüyor.

Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluşturdu.

Parka gelen vatandaşlar cep telefonuyla canlı yayın yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Ahmet Yorulmaz, kar yağdığında çamlıkta çok güzel manzaralar oluştuğunu söyledi. Yorulmaz, muhteşem görüntüleri şehir dışında yaşayan arkadaşlarına cep telefonuyla canlı yayın yaparak gösterdiğini belirtti. Belediye ve karayolları ekiplerinin de yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri ise sürgünden dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü, yola çıkacak sürücülerin kar lastiği takmaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulunuldu. - Kayseri'de 257 mahalle yolu ulaşıma açıldı Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, toplam 140 personel ve 50 araç ile karla mücadele ediyor.

Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 17, Develi'de 21, İncesu'da 4, Kocasinan'da 16, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'nda 80, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 24, Talas'ta 20, Tomarza'da 42, Yahyalı'da 28 olmak üzere 2 bin 56 kilometrelik yol ağında toplam 257 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Develi'de 2, Pınarbaşı'nda 15, Sarız'da 44, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise sürüyor.

Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan, donma tehlikesiyle karşı karşıya olan vatandaşlara, zor durumda kalan sağlık personeline ve ulaşımda zorluk yaşayan kırsal mahallelerdeki çiftçilere de yardım ediyor. - Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ekipler, kent merkeziyle ilçe, belde ve köy yollarında temizlik çalışmalarına devam etti.

İl Özel İdaresi ekipleri, 153 köy yolunun ulaşıma kapanmaması için mesaiye gece de devam ederek buzlanma nedeniyle yol kenarına kayan araçları kurtardı. Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce-Özyayla kara yolunda ise bir vatandaşın yoldan çıkarak refüje düşen otomobilinde mahsur kaldığı ihbarını değerlendiren İl Özel İdaresi ekipleri, aracı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.