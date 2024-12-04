Yozgat'ta kar etkili oluyor

Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Erol Doğan, Yozgat'ın kış memleketi olduğunu belirterek, kar yağışının devam etmesi temennisinde bulundu.

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