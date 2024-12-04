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        Yozgat'ta kar etkili oluyor

        Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:38
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        Yozgat'ta kar etkili oluyor
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        Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kent merkezini beyaza bürüyen kar, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluşturdu.

        Vatandaşlardan Erol Doğan, Yozgat'ın kış memleketi olduğunu belirterek, kar yağışının devam etmesi temennisinde bulundu.

        Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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