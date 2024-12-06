Yozgat'ta 857 işletme denetlendi
Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 857 işletme ve 6 bin 534 ürünün denetimini gerçekleştirdi.
Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 857 işletme ve 6 bin 534 ürünün denetimini gerçekleştirdi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yıl boyunca kentte 857 işletmeye yönelik haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi yapıldı.
Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
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