Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta 857 işletme denetlendi

        Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 857 işletme ve 6 bin 534 ürünün denetimini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta 857 işletme denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 857 işletme ve 6 bin 534 ürünün denetimini gerçekleştirdi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yıl boyunca kentte 857 işletmeye yönelik haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi yapıldı.

        Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta iletişim fakültesi koridorlarında opera müziği yankılanıyor
        Yozgat'ta iletişim fakültesi koridorlarında opera müziği yankılanıyor
        Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma trafik kazalarına neden oldu
        Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma trafik kazalarına neden oldu
        Yozgat'ta dini ihtisas merkezinde eğitim gören 133 din görevlisi mezun oldu
        Yozgat'ta dini ihtisas merkezinde eğitim gören 133 din görevlisi mezun oldu
        Yozgat'ta kar etkili oluyor
        Yozgat'ta kar etkili oluyor
        Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Yozgat'ta yapımı tamamlanan İnandık Barajı hizmete açıldı
        Yozgat'ta yapımı tamamlanan İnandık Barajı hizmete açıldı