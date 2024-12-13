Çekerek Belediyesi paintball sahası yapıyor
Yozgat'ın Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, ilçede geçlerin sosyal ve sportif yönden gelişmesine katkı sunmak için paintball sahası inşaatına başladıklarını söyledi.
Yozgat'ın Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, ilçede geçlerin sosyal ve sportif yönden gelişmesine katkı sunmak için paintball sahası inşaatına başladıklarını söyledi.
Çekerek’i sporun merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan İnce, "Gençlerimizin sosyalleşmesi ve spor yapması amacıyla Şato mevkisinde 2 bin metrekare alana inşa edilen paintball sahası için çalışma başlattık. Saha tamamlandığında gençlerimiz, öğrencilerimiz takımlarını kurarak keyifli vakit geçirebilecek. Tamamlandıktan sonra bölgenin gençleri ve sporseverleri için önemli bir buluşma noktası olacak." dedi.
İnce, Çekerek'in baraj ve lavantasıyla turizmde bir çekim merkezi olduğunu anlatarak, bunun yanında spor alanlarıyla da bir merkez olacağını belirtti.
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