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        Yozgat'tan kısa kısa

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce öğrenci servis şoförlerine "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:02
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        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce öğrenci servis şoförlerine "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" semineri verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki seminere katılan sosyolog Merve Er, servis şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi, empati, etkili iletişim konularını anlattı.

        Er, servis şoförlerinin yoğun stres altında çalıştığını belirterek, stres ve öfke anında sık nefes alıp verildiği için beyine az oksijen gittiğini ve olumsuz düşüncelerin insanı etkilediğini, bunun önüne geçebilmek için diyafram nefesi denilen egzersizin alışkanlık haline getirilebileceğini aktardı.

        - Çayıralan ilçesinde jandarma ekipleri, sahipsiz köpekleri besledi

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi.

        Ekipler, beslemenin ardından bakıma muhtaç anne ve yavru köpekleri barınağa teslim etti.

        - Sorgun'da öğrenci servisleri denetlendi

        Sorgun ilçesinde hizmet veren öğrenci servisleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı tarafından denetlendi.

        Öcal, AA muhabirine, zaman zaman bazı servis şoförlerinin kurallara uymadığı yönünde şikayetler aldıklarını ancak yapılan denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

        Aralıklarla denetimlerin yapıldığını ifade eden Öcal, "İlçemizde 46 servis öğrenci taşımacılığı yapmaktadır. Jandarma ve polis ekiplerinin denetimine bizler de eşlik ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizin rahat bir ortamda okullarına gidiş gelişini sağlamak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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