Yozgat'tan kısa kısa

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce öğrenci servis şoförlerine "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" semineri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki seminere katılan sosyolog Merve Er, servis şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi, empati, etkili iletişim konularını anlattı.

Er, servis şoförlerinin yoğun stres altında çalıştığını belirterek, stres ve öfke anında sık nefes alıp verildiği için beyine az oksijen gittiğini ve olumsuz düşüncelerin insanı etkilediğini, bunun önüne geçebilmek için diyafram nefesi denilen egzersizin alışkanlık haline getirilebileceğini aktardı.

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