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        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Yozgat'ta evden 200 bin lira ve tıraş makinesi çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:40 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:40
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        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Yozgat'ta evden 200 bin lira ve tıraş makinesi çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Jandarma ekipleri, Akdağmadeni ilçesi Belekcehan beldesinde H.G'nin evinden 200 bin lira ve tıraş makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen ve Akdağmadeni ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli M.B, düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Çalınan para ve tıraş makinesi sahibine teslim edilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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