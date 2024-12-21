Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kimliği belirlenen ve Akdağmadeni ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli M.B, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarma ekipleri, Akdağmadeni ilçesi Belekcehan beldesinde H.G'nin evinden 200 bin lira ve tıraş makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yozgat'ta evden 200 bin lira ve tıraş makinesi çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

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