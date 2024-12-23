Yozgat'ta "Gönül Elçileri Projesi" toplantısı yapıldı

Yozgat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sevda Şahin tarafından bakanlığın kentte gerçekleştirdiği yatırım, çalışma ve faaliyetler anlatıldı.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan danışmanları Sevim Karaloğlu ve Elif Nur Saçal "Gönül Elçileri Projesi" hakkında katılımcılara bilgi verdi. Proje kapsamında 16'ncı il olarak Yozgat'a geldiklerini belirten Saçal, "Güçlü aile, güçlü toplum" konulu brifing verdi. Bakanlığının taşradaki problemlerini yerinde görmek ve çözüm üretmek için çalıştıklarını aktaran Saçal, proje kapsamında koruyucu ailelik sisteminin de önemine değindi.

Bakanlık bünyesinde 2013 yılı itibariyle öksüz ve yetim çocuklara yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Karaloğlu da "Devletimiz himayesindeki çocuklar için neler yapabiliriz, ne gibi koruyucu önlemler alabilir diye çalışmalar gerçekleştirdik. Taşrada sorunları yerinde tespit ederek olumsuz durumları kaldırmak için proje kapsamında çalışıyoruz." dedi.