Yetiştirme yurdunda büyüyen iki çocuk babası, 2 çocuğa koruyucu aile oldu

BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Yozgat'ta yetiştirme yurdunda büyüyen iki çocuk babası 46 yaşındaki Duran ve eşi Rabia Açıkgöz, koruyucu aile oldukları 2 çocuğa kendi evlatlarından ayırt etmeden anne babalık yapıyor.

Duran Açıkgöz, 14 yıl önce eşine koruyucu aile olmak istediğini iletti. Karısının onayını alan Açıkgöz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yetiştirme yurdunda kalan 9 yaşındaki Fadime Ünsal'ın koruyucu ailesi oldu.

İki çocuk sahibi Açıkgöz çifti, Fadime'nin işe girip evlenmesiyle bu kez de 2018'de 14 aylık Ebubekir'e koruyucu aile olarak yuvalarını açtı. Baba Duran Açıkgöz, AA muhabirine, 7 yıl yetiştirme yurdunda kaldığını, 14 yıldır da koruyucu ailelik yaptıklarını söyledi. Yetiştirme yurdundaki çocukların aile özlemi çektiğini çok iyi bildiği için koruyucu aile olmak istediğini vurgulayan Açıkgöz, "Konuyu eşime anlattım, o da kabul etti. Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ettik. Müracaatımız değerlendirildi ve kabul edildi." dedi.

- Fadime evlendikten sonra tekrar koruyucu aile oldular Açıkgöz, 14 yıl önce Fadime'ye koruyucu aile olduklarını anlatarak, "Kızımız büyüdü, evlendi ve bir de çocuğu var. Sonra bir çocuğa daha anne ve baba olalım istedik. Daha sonra 14 aylık Ebubekir'i aldık ve şu an 8 yaşında. Kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Kendi çocuğum nasılsa aynısı hatta fazlası var, eksiği yok." diye konuştu.

Koruyucu aile olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Açıkgöz, "Sadece çocuğu olmayan değil, çocuğu olan aileler de koruyucu aile oluyor. Bu nedenle herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ediyorum. Çocuklar en azından sıcak yuvada ve aile ortamında büyür." ifadelerini kullandı. Eşi yetiştirme yurdunda büyüdüğü için koruyucu aile fikrine sıcak baktığını belirten Rabia Açıkgöz de "Önce Fadime kızımızı aldık, 6 yıl beraber yaşadık, Fadime evlendikten sonra da Ebubekir'i aldık. Tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz, şimdi 2. sınıfa gidiyor. Sevgisi kendi çocuklarımızla eşit, hatta geçiyor bile. Onun bana anne demesi çok güzel bir duygu. Onu çocuklarım gibi seviyorum." şeklinde konuştu.

Fadime ve Ebubekir ile 4 çocuklu aileye dönüştüklerini aktaran Açıkgöz, Fadime evlenince torunu olduğunu, ailesinin her geçen gün genişlediğini söyledi. - "Sıcak yuvada büyüdüm" Yaklaşık 2 yıl önce evlenen 23 yaşındaki Fadime Ünsal da "Annem ve babam bizi hiçbir zaman kendi çocuklarından ayırt etmedi, hatta bizim üzerimize daha çok düştüler. Mutlu ailemiz vardı, sıcak yuvada büyüdüm. Aile içinde büyümek çok güzel; mutlu ve huzurlu oluyorsunuz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal da koruyucu ailelerin, çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bakımları sağlanamayan çocukların aile ortamında büyümesi, eğitim, bakım ve yetiştirme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, devlet denetiminde toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişiler olduğunu belirtti. Çocukların güvenli ve sevgi dolu ortamda büyümelerini sağlamak amacıyla koruyucu ailenin önemli bir sosyal hizmet modeli olduğunu vurgulayan Topal, "Koruyucu aile hizmet modeli, çocuklara sıcak yuva, iyi aile ortamı sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda ilimizde 38 koruyucu ailede 51 çocuğa bakım ve gözetim sağlamaktayız. Ayrıca, 12 aile de koruyucu aile statüsünü tamamlamış, uygun çocuk olması halinde yerleştirilmesi için hazır durumundayız." ifadelerini kullandı.