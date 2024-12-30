Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezindeki çatı, araç, cadde ve sokaklar kar yağışıyla beyaza büründü.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü.
Esnaf Kelami Ertürk de yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yemledi.
Kış günlerinde güvercinleri beslediğini belirten Ertürk, "Yozgat’ta kar yağışı etkili olmuyordu, bugün başladı. İnşallah devam eder." dedi.
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