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        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

        Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:26
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        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezindeki çatı, araç, cadde ve sokaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

        Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü.

        Esnaf Kelami Ertürk de yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yemledi.

        Kış günlerinde güvercinleri beslediğini belirten Ertürk, "Yozgat’ta kar yağışı etkili olmuyordu, bugün başladı. İnşallah devam eder." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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