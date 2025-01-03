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        Dekanın "anne yadigarı" örgü ipleri, köylerdeki öğrencileri ısıtacak

        BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün, geçen yıl vefat eden annesinden kalan örgü iplerinden esinlenerek başlattığı projeyle kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için çok sayıda atkı ve bere örüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:25
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        Dekanın "anne yadigarı" örgü ipleri, köylerdeki öğrencileri ısıtacak
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        BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün, geçen yıl vefat eden annesinden kalan örgü iplerinden esinlenerek başlattığı projeyle kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için çok sayıda atkı ve bere örüldü.

        Konya'nın Çumra ilçesinde geçen yıl temmuzda vefat eden annesi Şükriye Acar'dan kalan yün örgü iplerini değerlendirmek isteyen Prof. Dr. Şentürk, soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde kırsaldaki öğrenciler için bere ve atkı örmeye karar verdi.

        İletişim fakültesinde sosyal sorumluluk projesi başlatan Şentürk'ün bu kararına, gönüllü idari personel ve öğrenciler de katıldı.

        Fakültedeki okuma salonunda bir araya gelen Şentürk, idari personel ve öğrenciler, 100'ün üzerinde atkı ve bere ördü.

        Ürünlerin bir kısmı merkeze bağlı kırsal Divanlı Mahallesi'ndeki, kalanı da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki bir okula gönderildi.

        - "İyiliği ilmek ilmek işlemenin mutluluğunu yaşadık"

        Dekan Zülfiye Acar Şentürk, AA muhabirine, öğrencilerin ve idari personelin destekleriyle atkı ve bereleri tamamladıklarını söyledi.

        Annesinin geçen yaz vefat ettiğini anımsatan Şentürk, "Evine gittiğimde bir sürü ip kaldığını gördüm. Sonra bu ipleri ne yapabiliriz diye düşündüm ve fakülteye getirdim. Arkadaşlarla ipleri bere olarak değerlendirmenin ve okullara hediye etmenin doğru olacağını düşündük. Bu iplere ek biraz daha alarak bere diye çıktığımız bu yola atkıyı da ekledik. Sadece Yozgat'ta bir okul olarak düşündüğümüz projemizin deprem bölgesindeki çocuklara da iyi olacağına karar verdik, bere ve atkı sayısını artırdık. Bu projeyle iyiliği ilmek ilmek işlemenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

        - "Umarım öğrencilerin yüzlerinde gülümsemeye sebep oluruz"

        Kırsal kesimdeki çocuklara ördükleri atkı ve bereleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şentürk, "İnşallah bere ve atkıları ulaştırdığımız öğrencilerin yüzlerinde bir gülümsemeye sebep oluruz. Bu projeye neredeyse bütün fakülte dahil oldu, projeye öncülük etmekten, bu ipleri değerlendirmekten ve annemden bize kalan bu kıymeti, daha ileriye taşımaktan çok mutluyum." dedi.

        İdari personel Ayfer Aygar da boş zamanlarını atkı ve bere örerek geçirdiğini, projede yer aldığı için mutlu olduğunu aktardı.

        Ders aralarında vakit buldukça bere ve atkı ördüğünü belirten Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Meliha Baykal ise kırsaldaki öğrenciler için bir şeyler yapabildiği için kendisini iyi hissettiğini kaydetti.

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Müzeyyen Sırım da "Bu berelerin ve atkıların köy okullarına gönderilecek olması, bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Örgü örmeyi bilmiyorum ama arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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