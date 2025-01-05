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        Yozgat'ta polisler yaşlı çifte bavullarını taşıyarak yardımcı oldu

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde trafik polisleri, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte bavullarını taşıyarak yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:26
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        Yozgat'ta polisler yaşlı çifte bavullarını taşıyarak yardımcı oldu
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde trafik polisleri, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte bavullarını taşıyarak yardım etti.

        Nevzat Şener Bulvarı'nda görev yapan trafik polisleri, yağışlı havada ellerinde bavullarla yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çifti gördü.

        Polisler, yanlarına geldikleri çiftin bavullarını ve poşetlerini yolun karşı tarafına taşıdı.

        Trafik polislerinin duyarlı davranışı, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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