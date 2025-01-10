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        Yozgat'ta görme engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Yozgat'ta "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:33
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        Yozgat'ta görme engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı
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        Yozgat'ta "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Yozgat Valiliği önünden başladı. Kurum çalışanları ve engelli vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş terminal kavşağında sona erdi.

        Burada açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı, her yıl 7-14 Ocak günlerinde "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

        Görme engelli bireylerin haklarına saygı duymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Yazıcı, empati kurup engellilerin hayatını kolaylaştırmak gerektiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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