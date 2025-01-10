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        Yozgat'ta yeni yılın ilk güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

        Yozgat'ta 2025 yılının ilk güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:25
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        Yozgat'ta yeni yılın ilk güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
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        Yozgat'ta 2025 yılının ilk güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, narkotik suçlarla mücadele konusu başta olmak üzere trafik ve genel asayiş konuları ele alındı.

        Yalınkılıç ve Tecimer, geçen yılın verilerini Vali Özkan'a sunum eşliğinde aktardı.

        Özkan, vatandaşların huzur ve güvenliği için mücadele ettiklerini belirterek "Her türlü suç, suçlu, uyuşturucu ve tacirleri ile mücadelemiz devam ediyor. Sahada görev yapan tüm güvenlik güçlerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Onlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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