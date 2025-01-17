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        Bahadın Belediye Başkanı Eroğlu ve kadınlardan Kaymakam Aydın'a ziyaret

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve Bahadın Koza Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Turan Şahin ve beraberindekiler, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:46
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        Bahadın Belediye Başkanı Eroğlu ve kadınlardan Kaymakam Aydın'a ziyaret
        ABONE OL

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve Bahadın Koza Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Turan Şahin ve beraberindekiler, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı makamında ziyaret etti.

        Bahadın Koza Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Turan Şahin, ziyarette kooperatifin işleyişi hakkında Aydın'a bilgi verdi.

        Aydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerinin ülke ekonomisine katkısının önemli olduğunu söyledi.

        Kooperatif Başkanı Şahin da yöresel ürünler üretip pazarladıklarını, istihdam sağladıklarını, kadınların sosyal ve ekonomik özgürlüğe kavuşmalarının önünü açtıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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