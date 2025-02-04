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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:27
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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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