Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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