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        Yozgat'ta 27 bin 260 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 27 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:14
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        Yozgat'ta 27 bin 260 makaron ele geçirildi
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 27 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ilçede bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 27 bin 260 makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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