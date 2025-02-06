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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:57
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        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.H, yakalandı.

        M.H, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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