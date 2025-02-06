Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün 'kar' engeli

YOZGAT Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle, bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerimizde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 6 Şubat’ta eğitime ara verilmiştir” denildi.

RAHATSIZLIĞI BULUNAN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen, okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerde, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.”

Ayrıca açıklamada, eğitim- öğretime ara verilmeyen ilçelerde yağış durumuna göre ayrı karar alınacağı belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkmak durumunda olanların ise gerekli tedbirleri alması konusunda uyarıldı.