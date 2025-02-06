Yozgat'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Sorgun'da Üçtepeler mevkisinde kaçak av denetimi yapan ekipler, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğanın karla kaplanması nedeniyle kırsal ve dağlık arazide yaban hayvanları için çalışma başlattı.

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