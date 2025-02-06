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        Yozgat'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem takviyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:54
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        Yozgat'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem takviyesinde bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğanın karla kaplanması nedeniyle kırsal ve dağlık arazide yaban hayvanları için çalışma başlattı.

        Sorgun'da Üçtepeler mevkisinde kaçak av denetimi yapan ekipler, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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