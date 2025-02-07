Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi

        Yozgat'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL

        Yozgat'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte 2 gün önce başlayıp halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışından dolayı il merkezindeki cadde, sokak, çatı ve araçlar beyaza büründü.

        Belediye ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yürüttü.

        İşe gitmek isteyen vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizledi.

        Çapanoğlu Büyük Cami esnafı da yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yemledi.

        Kar yağışıyla güzel görüntülerin oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

        Vatandaşlardan Duran Özer, uzun süredir bekledikleri kar yağışının iki gündür sürmesinden memnun olduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        Yozgat'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        Vali Özkan, Sorgun'da incelemelerde bulundu
        Vali Özkan, Sorgun'da incelemelerde bulundu
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Yozgat'ta sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün 'kar' engeli
        Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün 'kar' engeli