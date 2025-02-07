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        Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaza büründü

        Yozgat'ta etkili olan kar yağışının ardından Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:56
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        Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaza büründü
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        Yozgat’ta etkili olan kar yağışının ardından Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte 2 gün önce başlayıp aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, güzel görseller de oluşturdu.

        Her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda kar ve sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Öte yandan yetkililer, bölgede hava sıcaklıklarının düşük seyredeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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