Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaza büründü
Yozgat'ta etkili olan kar yağışının ardından Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Yozgat’ta etkili olan kar yağışının ardından Yozgat Çamlığı Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte 2 gün önce başlayıp aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, güzel görseller de oluşturdu.
Her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda kar ve sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Öte yandan yetkililer, bölgede hava sıcaklıklarının düşük seyredeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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