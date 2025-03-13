Lise öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Okul müdürü Bedrettin Dıvrak, tiyatro oyununda görev alan öğrenci ve katılımcılara teşekkür etti.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki festival kapsamında Şehit Mustafa Aslan Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Bir Yiğidin Şehadeti Ömer" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yozgat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen Liselerarası Tiyatro Festivali devam ediyor.

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