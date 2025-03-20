Emekli fen bilgisi öğretmeni, tekvandoda milli sporcular yetiştiriyor

SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki emekli fen bilgisi öğretmeni Ahmet Turan Dinçer, 19 yıldır açık olan tekvando salonunda geleceğin milli sporcularını yetiştiriyor.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açtığı kursa 2006 yılında katılarak antrenörlük sertifikası alan Dinçer, öğretmenlik ve açtığı salonda tekvando antrenörlüğü mesleğini uzun yıllar bir arada yürüttü.

Geçen yıl emekli olarak fen bilgisi öğretmenliği mesleğini noktalayan Dinçer, tüm mesaisini, gönül verdiği ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla 19 yıldır sürdürdüğü tekvando sporuna ayırdı.

Bu sürede, 10 yıl çalıştırdığı milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer gibi birçok sporcuyu turnuvalara hazırlayan Dinçer, 15'i milli olmak üzere 2 binden fazla çocuk ve genci de tekvandoyla tanıştırdı.

- "Topluma yararlı gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyorum"

Ahmet Turan Dinçer, AA muhabirine, tekvandoya ilgisinin lise yıllarında başladığını ve sonrasında sporun hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Dinçer, 1999 yılında Sorgun'da Faraşlı İlköğretim Okulu'na fen bilgisi öğretmeni olarak atandığını, ardından gençleri spora yönlendirmek için kurs açmaya karar verdiğini dile getirdi.

Derslerinden arta kalan zamanlarda öğrencileriyle tekvando çalıştığını belirten Dinçer, "Öğretmenlik yaptığım yıllarda, derslerden sonra öğrencilerimle tekvando antrenmanları yapıyorduk. Onları, ahlaklı, zeki ve çevik sporcular olarak yetiştirmeye özen gösterdim. Emekli olduktan sonra ise tamamen tekvando kursuma ve öğrencilerime odaklandım. Hem spor eğitimi veriyor hem de karakter sahibi, topluma yararlı gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

- "Salonumuz bizim için aile ortamı gibi"

Tekvandonun gençleri teknoloji bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutan önemli bir spor dalı olduğunu vurgulayan Dinçer, amaçlarının yalnızca şampiyon sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda gençleri iyi bir birey olarak topluma kazandırmak olduğunu vurguladı.

Şu an kursta 160 öğrencisi olduğunu dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en iyi yolu spora yönlendirmektir. Biz de burada onlara hem disiplin hem de sağlıklı bir yaşam sunuyoruz. Gençlerimizin sporla zaman geçirmelerini istiyoruz. İnşallah bu gençlerimiz arasından Avrupa ve dünya şampiyonları çıkaracağız. Tekvando salonumuz bizim için aile ortamı gibi. Öğrencilerimizin sevinciyle seviniyor, mağlubiyetiyle üzülüyoruz. Daha önce burada şampiyon olan ağabeyleri gibi nice başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Birçok öğrencisinin mezun olduktan sonra kendisini ziyarete geldiğini anlatan Dinçer, gençlerin hayatına dokunmanın ve onların başarılarını görmenin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.

- Sporcular şampiyonluklar hedefliyor

Tekvandoya ilkokul 5. sınıfta başlayan ve yıldızlar ile gençler kategorilerinde dereceler elde eden Furkan Özen ise hedefinin Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak, uluslararası arenada ülkesini temsil etmek olduğunu belirtti.

Halimena Bekdemir de 2. sınıfta başladığı tekvandoda, 2024 yılında uluslararası bir turnuvada üçüncü olduğunu söyledi.

En büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu kaydeden Bekdemir, ailesini ve antrenörlerini gururlandırmak istediğini dile getirdi.