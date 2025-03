Yozgat'ta down sendromlu Yasin'e imzalı Yozgat Belediyesi Bozokspor forması hediye edildi Yozgat'ta TFF 3. Lig'de mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor futbolcularının imzaladığı forma, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu Yasin Demir'e hediye edildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL