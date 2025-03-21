Yozgat'ta down sendromlu Yasin'e imzalı Yozgat Belediyesi Bozokspor forması hediye edildi
Yozgat'ta TFF 3. Lig'de mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor futbolcularının imzaladığı forma, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu Yasin Demir'e hediye edildi.
Yozgat'ta TFF 3. Lig'de mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor futbolcularının imzaladığı forma, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu Yasin Demir'e hediye edildi.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan ve futbolculardan Mert Ilıman, Demir'i evinde ziyaret etti.
Ziyarette down sendromlu bireylerin yanında olduklarını ifade eden Başhekim Kozan, gerçekleştirilen etkinliklerin önemine değindi.
Ilıman ise down sendromlu Yasin'le tanışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, imzalı formayı ona hediye etti.
Demir'in ailesi de ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.
Ziyaretin ardından Yasin, isminin yazılı olduğu imzalı forma ile fotoğraf çektirdi.
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