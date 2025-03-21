Yozgat'ta down sendromlu Yasin'e imzalı Yozgat Belediyesi Bozokspor forması hediye edildi

Ziyaretin ardından Yasin, isminin yazılı olduğu imzalı forma ile fotoğraf çektirdi.

Demir'in ailesi de ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ilıman ise down sendromlu Yasin'le tanışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, imzalı formayı ona hediye etti.

Ziyarette down sendromlu bireylerin yanında olduklarını ifade eden Başhekim Kozan, gerçekleştirilen etkinliklerin önemine değindi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan ve futbolculardan Mert Ilıman, Demir'i evinde ziyaret etti.

Yozgat'ta TFF 3. Lig'de mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor futbolcularının imzaladığı forma, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu Yasin Demir'e hediye edildi.

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