Yozgat'ta hastalanan buzağı otomobille veterinere taşındı

Besici Hacı Uğurlu ise ishal ve halsizlik şikayetiyle buzağıyı aracıyla veterinere getirip tedavi ettirdiğini kaydetti.​​​​​​​

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