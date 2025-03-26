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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:47
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, zanlıların araç ve evlerinde yapılan aramada 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar S.C, B.Ş, İ.Y. ve G.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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