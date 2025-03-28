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        Sorgun'da mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:15
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        Sorgun'da mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabristan ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmesi için mezarlıklarda kapsamlı çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında yollar süpürüldü, çöpler toplandı ve mezarlıklardaki otlar temizlendi.

        ​​​​​​​Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bayram öncesinde mezarlık temizliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

        Belediye olarak her bayram öncesi çeşitli önlemler aldıklarını anlatan Ekinci, "Bunlardan biri de mezarlıkların temizliğidir. Bayramlarda sevdiklerimizi anmak, dualar etmek için mezarlık ziyaretleri artıyor. Vatandaşlarımızın daha temiz ve bakımlı bir ortamda ziyaretlerini yapabilmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe mezarlığında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda mezarlıklardaki atıklar, çöpler ile yolların kenarlarında biriken toprak, yaprak ve otlar temizlendi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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