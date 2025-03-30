Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailelerinin bayramını kutladı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Aydıncık ilçesinde şehit aileleri ve gazilerin evlerine giden ekipler, bayramlarını kutlayarak, çeşitli hediyeler takdim etti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise misafirlerine teşekkür etti.
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