Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailelerinin bayramını kutladı

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise misafirlerine teşekkür etti.

Aydıncık ilçesinde şehit aileleri ve gazilerin evlerine giden ekipler, bayramlarını kutlayarak, çeşitli hediyeler takdim etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.