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        Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailelerinin bayramını kutladı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:25
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri şehit ailelerinin bayramını kutladı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

        Aydıncık ilçesinde şehit aileleri ve gazilerin evlerine giden ekipler, bayramlarını kutlayarak, çeşitli hediyeler takdim etti.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise misafirlerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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