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        Yozgat'ta yerli yeşil mercimek çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı

        Yozgat'ta yerli yeşil mercimek tohumlarının çiftçilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla deneme ekimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:03
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        Yozgat'ta yerli yeşil mercimek çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı
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        Yozgat'ta yerli yeşil mercimek tohumlarının çiftçilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla deneme ekimleri gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde ıslah edilerek tescil edilen Bozok, Karagül, Gümrah ve Sultan çeşitlerinin ekimi yapıldı.

        Deneme ekimleriyle yerli tohumların kentin iklim ve toprak koşullarına adaptasyonu gözlemlenecek ve çiftçilere bu çeşitlerin avantajları uygulamalı olarak gösterilecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, yerli mercimek tohumlarını çiftçilere tanıtmak amacıyla deneme ekimleri yapmaya devam ettiklerini belirtti.

        Yozgat'ın yeşil mercimek üretiminde ülke genelinde birinci sırada olduğunu ifade eden Şentürk, deneme ekimleriyle amaçlarının, çiftçilerin yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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