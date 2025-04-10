Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karaman, Yozgat'ta eğitimcilerle buluştu

        Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, sendikanın Yozgat Şubesince düzenlenen toplantıda eğitimcilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karaman, Yozgat'ta eğitimcilerle buluştu
        ABONE OL

        Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, sendikanın Yozgat Şubesince düzenlenen toplantıda eğitimcilerle bir araya geldi.

        Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karaman, sendika olarak mayıs ayındaki mutabakat süreci öncesinde illerdeki şubeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

        Toplantıda Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Karaman, 20 yılda Gazze'de 50 bini aşkın insanın katledildiğini dile getirdi.

        Karaman, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım işlendiğini, bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

        Dünyanın bir an önce Siyonist baskıdan, zulümden kurtulması gerektiğini belirten Karaman, "Dünya milletleri, dünya vicdanı harekete geçmiş durumda ama dünya devletlerinin de artık harekete geçmesi lazım. Bütün Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Gazze'deki zulmü durdurmak için artık bir adım atmaları gerekiyor." dedi.

        Toplantı, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri üzerine yapılan görüş alışverişiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakal...
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakal...
        Yozgat'ta 26 bin 400 makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 26 bin 400 makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta kar etkili oluyor
        Yozgat'ta kar etkili oluyor
        Yozgat'ta ata tohumları miniklerin ellerinde filizlenecek
        Yozgat'ta ata tohumları miniklerin ellerinde filizlenecek
        Yozgat'ta yerli yeşil mercimek çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı
        Yozgat'ta yerli yeşil mercimek çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Yozgat'ta sahipsiz hayvanlar için yaptırı...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Yozgat'ta sahipsiz hayvanlar için yaptırı...