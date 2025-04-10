Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karaman, Yozgat'ta eğitimcilerle buluştu

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, sendikanın Yozgat Şubesince düzenlenen toplantıda eğitimcilerle bir araya geldi.

Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karaman, sendika olarak mayıs ayındaki mutabakat süreci öncesinde illerdeki şubeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Toplantıda Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Karaman, 20 yılda Gazze'de 50 bini aşkın insanın katledildiğini dile getirdi.

Karaman, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım işlendiğini, bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Dünyanın bir an önce Siyonist baskıdan, zulümden kurtulması gerektiğini belirten Karaman, "Dünya milletleri, dünya vicdanı harekete geçmiş durumda ama dünya devletlerinin de artık harekete geçmesi lazım. Bütün Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Gazze'deki zulmü durdurmak için artık bir adım atmaları gerekiyor." dedi.

Toplantı, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri üzerine yapılan görüş alışverişiyle sona erdi.