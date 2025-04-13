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        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

        Yozgat'ta iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:18 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:34
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        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Yozgat'ta iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

        Zaman zaman tipiye dönüşen kar, kentte sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

        Yağışla birlikte etkili olan soğuk hava ise çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdi.

        Çiftçi Adnan Ertuğrul, kar yağışının hububat için faydalı olduğunu ancak çiçek açan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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