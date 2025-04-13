Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Yozgat'ta iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Yozgat'ta iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Zaman zaman tipiye dönüşen kar, kentte sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Yağışla birlikte etkili olan soğuk hava ise çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdi.
Çiftçi Adnan Ertuğrul, kar yağışının hububat için faydalı olduğunu ancak çiçek açan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.
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