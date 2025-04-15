Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
Yozgat'ta jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.
Yozgat'ta jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde okul servis taşımacılığı yapanlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, görsel ikaz donanımları, araç lastiklerinin basınç kontrolü ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.
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