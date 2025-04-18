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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:01
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde örgüt mensubunun bulunduğu belirlenen eve operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu zanlı yakalandı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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