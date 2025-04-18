Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde örgüt mensubunun bulunduğu belirlenen eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu zanlı yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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