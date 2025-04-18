Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Kaymakamı Aydın, spor tesisi inşaatlarını inceledi

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde inşaatı devam eden spor tesislerini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun Kaymakamı Aydın, spor tesisi inşaatlarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde inşaatı devam eden spor tesislerini inceledi.

        Tesislerin tamamlandığında sporun geniş kitlelere yayılacağını belirten Aydın, ilçe merkezindeki okulların bahçesine 4 sentetik çim futbol sahası, 4'er basketbol ve voleybol sahası yapılacağını söyledi.

        Aydın, hedeflerinin gelecek eğitim öğretim yılına kadar tesisleri tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunmak olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri İl Emniyet Müdürü Tecimer'i ziyaret etti
        Yozgat'ta özel eğitim öğrencileri İl Emniyet Müdürü Tecimer'i ziyaret etti
        Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürüt...
        Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürüt...
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı yapıldı
        Bozok Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun ilk toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı