Sorgun Kaymakamı Aydın, spor tesisi inşaatlarını inceledi
Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde inşaatı devam eden spor tesislerini inceledi.
Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezinde inşaatı devam eden spor tesislerini inceledi.
Tesislerin tamamlandığında sporun geniş kitlelere yayılacağını belirten Aydın, ilçe merkezindeki okulların bahçesine 4 sentetik çim futbol sahası, 4'er basketbol ve voleybol sahası yapılacağını söyledi.
Aydın, hedeflerinin gelecek eğitim öğretim yılına kadar tesisleri tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunmak olduğunu ifade etti.
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