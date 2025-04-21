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        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ek bina yapılacak

        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla ek bina yapımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:24
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ek bina yapılacak
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla ek bina yapımına başladı.

        Toplam 2 bin 400 metrekare alana sahip olacak yeni binada, amfiler, sınıflar, kütüphane, eczane, kafeterya ve personel odaları yer alacak.

        Ek bina, hem sağlık çalışanlarına hem de öğrencilere nitelikli bir çalışma ve eğitim ortamı sunacak.

        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin sağlık alanında önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, ek binanın bu sürecin somut bir adımı olduğunu vurguladı. Yaşar, yatırımlarla bölge halkına daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Yaşar, ek binanın 2025 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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