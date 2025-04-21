Yozgat'ta 25 bin dolu makaron ele geçirildi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 25 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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