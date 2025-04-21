Yozgat'ta 25 bin dolu makaron ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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