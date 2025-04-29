Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 23 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 23 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" olmak üzere 9 farklı suçtan 23 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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