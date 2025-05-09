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        Lise öğrencileri aldıkları eğitimle okuldaki serada sebze yetiştiriyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, serada sebze üreterek aldıkları eğitimi uygulama imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:00
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        Lise öğrencileri aldıkları eğitimle okuldaki serada sebze yetiştiriyor
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        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, serada sebze üreterek aldıkları eğitimi uygulama imkanı buluyor.

        Tarım teknolojileri alanında eğitim gören yaklaşık 30 öğrenci, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle 2021 yılında 425 metrekare alanda kurulan serada, öğretmenlerinin rehberliğinde marul, domates, salatalık ve biber gibi ürünleri yetiştirerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürüyor.

        Okul Müdürü Ethem Pektaş, AA muhabirine, okuldaki öğrencilerden 30'unun tarım bölümünde okuduğunu söyledi.

        Tarım bölümünde eğitim gören öğrencilerin sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri serada uyguladıklarını anlatan Pektaş, çocukların üretim sürecine doğrudan katıldığını dile getirdi.

        Seranın KOP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle kurulduğunu anımsatan Pektaş, "Kurulduğu günden bu yana seramızı verimli şekilde kullanıyoruz. Öğrencilerimizle hem üretim yapıyoruz hem de ürünün toprakla buluşmasından hasadına kadar geçen süreci uygulamalı olarak öğretiyoruz. Ayrıca okul bahçemizdeki fidanlıkta da eğitimi destekliyoruz." diye konuştu.

        Tarım ve teknoloji alanındaki derslerde öğrencilerle serada ve tarlada çalıştıklarını anlatan Pektaş, zaman zaman velilere de eğitim vererek, modern tarım yöntemleri konusunda bilgilendirdiklerini dile getirdi.

        - Öğrenciler ziraat teknisyeni olarak sektöre adım atıyor

        Tarım teknolojileri öğretmeni ve ziraat yüksek mühendisi Halit Alkan da Bakanlık müfredatında yer alan derslerin serada uygulamalı olarak işlendiğini belirtti.

        Alkan, "Öğrencilerimiz mezun olduklarında ziraat teknisyeni olarak sektöre adım atıyor. Aldıkları eğitim sayesinde bölgemizdeki nitelikli iş gücüne katkı sağlıyorlar." dedi.

        - Öğrenciler uygulamadan memnun

        9. sınıf öğrencisi Muhammed Eren Karaca "Hocalarımızdan öğrendiğimiz teorik bilgileri serada uygulayarak pekiştiriyoruz. Ekim, dikim, sulama, fide yetiştirme gibi birçok işlemi burada öğreniyoruz. Fideleri ektik, zamanı geldiğinde hasadını yapacağız." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerden Ahmet Avcı da geçen yıl domates, salatalık ve biber ürettiklerini kaydetti.

        Serada bitkilerin bakımını yaptıklarını, çapa ve sulama gibi işlemlerini takip ettiklerini anlatan Avcı, gelecekte ziraat mühendisi olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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