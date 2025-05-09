Lise öğrencileri aldıkları eğitimle okuldaki serada sebze yetiştiriyor

SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, serada sebze üreterek aldıkları eğitimi uygulama imkanı buluyor.

Tarım teknolojileri alanında eğitim gören yaklaşık 30 öğrenci, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle 2021 yılında 425 metrekare alanda kurulan serada, öğretmenlerinin rehberliğinde marul, domates, salatalık ve biber gibi ürünleri yetiştirerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürüyor.

Okul Müdürü Ethem Pektaş, AA muhabirine, okuldaki öğrencilerden 30'unun tarım bölümünde okuduğunu söyledi.

Tarım bölümünde eğitim gören öğrencilerin sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri serada uyguladıklarını anlatan Pektaş, çocukların üretim sürecine doğrudan katıldığını dile getirdi.

Seranın KOP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle kurulduğunu anımsatan Pektaş, "Kurulduğu günden bu yana seramızı verimli şekilde kullanıyoruz. Öğrencilerimizle hem üretim yapıyoruz hem de ürünün toprakla buluşmasından hasadına kadar geçen süreci uygulamalı olarak öğretiyoruz. Ayrıca okul bahçemizdeki fidanlıkta da eğitimi destekliyoruz." diye konuştu.