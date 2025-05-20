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        Yozgat'ta jandarmanın iz takip köpeği "Dost" emekli oldu

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 13 yıldır görev yapan iz takip köpeği "Dost", emekliye ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:08 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:08
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        Yozgat'ta jandarmanın iz takip köpeği "Dost" emekli oldu
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 13 yıldır görev yapan iz takip köpeği "Dost", emekliye ayrıldı.

        Alınan bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitildikten sonra 13 yıl önce Yozgat'ta göreve başlayan Dost, görev süresi boyunca kayıp vakaları, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol aldı.

        Bugüne kadar 95 farklı operasyona katılan köpek, birçok olayın aydınlatılmasına katkı sağladı.

        Bugün itibarıyla emekliliğe ayrılan Dost'un, bundan sonraki yaşamını dinlenerek geçireceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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