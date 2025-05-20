Yozgat'ta jandarmanın iz takip köpeği "Dost" emekli oldu

Bugüne kadar 95 farklı operasyona katılan köpek, birçok olayın aydınlatılmasına katkı sağladı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitildikten sonra 13 yıl önce Yozgat'ta göreve başlayan Dost, görev süresi boyunca kayıp vakaları, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol aldı.

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