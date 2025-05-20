Yozgat'ta jandarmanın iz takip köpeği "Dost" emekli oldu
Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 13 yıldır görev yapan iz takip köpeği "Dost", emekliye ayrıldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 13 yıldır görev yapan iz takip köpeği "Dost", emekliye ayrıldı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitildikten sonra 13 yıl önce Yozgat'ta göreve başlayan Dost, görev süresi boyunca kayıp vakaları, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol aldı.
Bugüne kadar 95 farklı operasyona katılan köpek, birçok olayın aydınlatılmasına katkı sağladı.
Bugün itibarıyla emekliliğe ayrılan Dost'un, bundan sonraki yaşamını dinlenerek geçireceği öğrenildi.
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