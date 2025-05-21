Yozgat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Yozgat'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kentin mutfak kültürü tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan testi kebabı, arabaşı çorbası, madımak, parmak çörek gibi kente özgü geleneksel yemekler katılımcılara ikram edildi.

Programa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türk mutfağının zenginliğine dikkati çekerek, Yozgat'ın da bu zenginliğe katkı sunan önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Etkinlikte ayrıca, "En İyi Anne Kurabiyesi" yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan kadınlar kendi tarifleriyle hazırladıkları kurabiyeleri jüriye sundu. Değerlendirme sonucunda dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.