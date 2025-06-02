Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Valisi Özkan doludan etkilenen köylerde incelemede bulundu

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, doludan etkilenen köylerde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Valisi Özkan doludan etkilenen köylerde incelemede bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, doludan etkilenen köylerde incelemede bulundu.

        Kentte dün etkili olan sağanak ve dolunun ardından Vali Özkan, merkez ilçeye bağlı Lök köyü, Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi ve Sarıkaya ilçesine bağlı Kadılı ile İnözü köylerini ziyaret etti.

        Yetkililerden bilgi alan Özkan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Vali Özkan, yaptığı açıklamada, dolu ve kısmi sel nedeniyle ekiplerle birlikte sahada olduklarını ifade etti.

        Bazı tarım arazileri ile yerleşim yerlerinde hasar oluştuğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

        "Bir kısım arazilerimizde doludan kaynaklanan hasar olduğu gibi bir kısım yerleşim yerlerimizde de maalesef dere yataklarını kapatma suretiyle suyun önünün engellenmesinden kaynaklanan hasarlar var. Çok şükür yerleşim yerlerimizde öyle çok ciddi bir problemimiz yok. Ama arazi bazında bakarsak Şefaatli'den başlayıp bu istikamete, Yozgat merkeze, kısmen Yerköy'de ve oradan da Bahadın'a, Sorgun'a kadar uzanan bir hat içerisinde yer yer hasarlarımız var."

        Ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Özkan, geçen yıl olduğu gibi çiftçilere ellerinden gelen desteği verme gayretinde olduklarını dile getirdi.

        Tarım sigortasının önemine dikkati çeken Özkan, "Buradaki en önemli iki hususu dile getirmek istiyorum. Her sene söylediğimiz bir konu, lütfen tarım sigortalarını çiftçilerimiz yaptırsın. İkincisi, insanımız lütfen dere yataklarını işgal etmekten, dere yataklarının önünü kapatmaktan ve oralara çöp atmaktan vazgeçsin. Çünkü genel itibariyle kapanan, tıkanan menfezlerimiz dere yataklarının kirletilmesi yahut da işgal edilmesinden kaynaklı sel baskınlarına sebebiyet veriyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs yan yattı; 2 ölü, 15 yaralı - Yeniden
        Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs yan yattı; 2 ölü, 15 yaralı - Yeniden
        Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs yan yattı; 2 ölü, 27 yaralı
        Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs yan yattı; 2 ölü, 27 yaralı
        GÜNCELLEME - Yozgat'ta cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüs devrildi...
        GÜNCELLEME - Yozgat'ta cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüs devrildi...
        Yozgat'ta cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü...
        Yozgat'ta cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü...
        Yozgat'ta sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
        Yozgat'ta sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi
        Yozgat'ta dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi
        Yozgat'ta dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi