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        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:38
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        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        S.E. idaresindeki 50 BD 355 plakalı otomobil, Çiğdemli beldesi kavşağında E.B. yönetimindeki 34 DLY 398 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.E, Ş.E, D.I, Y.B. ve Ç.B. ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Y.B., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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