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        Sorgun'da düzenlenen kan bağışı kampanyası devam ediyor

        –Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:51
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        Sorgun'da düzenlenen kan bağışı kampanyası devam ediyor
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        –Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası sürüyor.

        Şakir Efendi Şehir Meydanı'na kurulan kan bağışı tırında, vatandaşların desteğiyle 635 ünite kan toplandı.

        Türk Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi Sorumlusu Dr. Tuba Aksan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her kampanya döneminde Sorgun'da yüksek bağış sayısına ulaştıklarını belirtti.

        Bu dönemin biraz yavaş ilerlediğini ifade eden Yıldız, "Yozgat Kan Bağışı Merkezimiz, belirli aralıklarla Sorgun'da kampanya düzenliyor. Şu anda hedefimiz 1000 ünite ve bu sayıya vatandaşlarımızın desteğiyle ulaşacağımıza inanıyoruz. Bağışlar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında kabul ediliyor." dedi.

        Kampanya, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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