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        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:44
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        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 19 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. belirlenen adreste yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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