Yozgat'ta jandarmanın bulduğu gri balıkçıl tedaviye alındı
Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Çekerek ilçesinde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Süreyya Bey Barajı'nın Kahyalı mezrası yakınlarında yaralı kuşu buldu.
Jandarma, kuşu tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Gri balıkçıl, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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