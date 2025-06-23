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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu gri balıkçıl tedaviye alındı

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:14
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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu gri balıkçıl tedaviye alındı
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

        Çekerek ilçesinde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Süreyya Bey Barajı'nın Kahyalı mezrası yakınlarında yaralı kuşu buldu.

        Jandarma, kuşu tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Gri balıkçıl, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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