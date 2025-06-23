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        Yozgat'ta 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'tın Yerköy ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:19
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        Yozgat'ta 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'tın Yerköy ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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