Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        TZOB Başkanı Bayraktar Yozgat'ta afet bölgelerini inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yozgat'ta dolu yağışı sonrası zarar gören köylerde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:32 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Başkanı Bayraktar Yozgat'ta afet bölgelerini inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yozgat'ta dolu yağışı sonrası zarar gören köylerde incelemede bulundu.

        Merkeze bağlı Dayılı köyünde dolu yağışından etkilenen arazilerde inceleme yapan il ve ilçe ziraat odası başkanlarından bilgi alan Bayraktar, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği afetlerin tarım sektörünü etkilediğini söyledi.

        Geçen yıl birçok ilde büyük afetler yaşandığını, çok sayıda ürünün yüzde 100 oranında zarar gördüğünü aktaran Bayraktar, "2025 yılına da afet olarak çok hızlı başladık. Tabii afet sayısı 2025 yılında artmakla beraber, asıl tehlikeli olan ve zarar veren afetlerin şiddeti artıyor. Yozgat merkez ilçemizde yaklaşık 35 köyümüz ve ilçelerimizle birlikte 55-60 civarında köy ve mahallemizde zarar görünüyor. Yozgat daha evvel de maalesef afetlerden olumsuz bir şekilde etkilendi." diye konuştu.

        Bayraktar, çiftçinin devletten birtakım beklentilerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimiz bu bölgenin bir afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Orada haklılar, afet büyük. Son yıllarda da böyle bir afeti Yozgat görmedi. Şimdi tabii özellikle üreticilerimize dolu afeti ile alakalı bir nakit yardım çalışması var. Dolu afetinden zarar gören üreticilerimize yapılacak yardımları bu bölgede dolu afetinden zarar gören üreticilerimiz için istiyoruz. Bir de üreticilerimizin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine, gübre, tohum ve ilaç bayilerine borçları var. Özellikle çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmasını istiyoruz. Faizsiz olarak bir yapılandırma bekliyoruz."

        Bayraktar, bölgede yapılan çalışmaları Ankara'ya döndüklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara bildireceğini sözlerine ekledi.

        Açıklamanın ardından Bayraktar, çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy, Yozgat'ta belediye başkanları ile toplantı yaptı
        Bakan Ersoy, Yozgat'ta belediye başkanları ile toplantı yaptı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret etti
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yozgat Valisi Özkan'ı ziyaret etti
        Yozgat'ta jandarma ihtiyaç sahibi 5 engelliye tekerlekli sandalye hediye et...
        Yozgat'ta jandarma ihtiyaç sahibi 5 engelliye tekerlekli sandalye hediye et...
        Yozgat'ta 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Yozgat'ta 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı
        Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı
        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı