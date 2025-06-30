Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç'yi kent merkezinde yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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