Yozgat'ta sahte alkol üreten zanlı yakalandı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 titre etil alkol, çeşitli miktarlarda sahte içki ile 3 test kiti ele geçirildi.

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