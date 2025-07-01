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        Yozgat'ta ekili tarım arazisini yaktığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Yozgat'ta 100 dönüm buğday ekili araziyi yaktığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:59
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        Yozgat'ta ekili tarım arazisini yaktığı öne sürülen zanlı yakalandı
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        Yozgat'ta 100 dönüm buğday ekili araziyi yaktığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Haziran gecesi Sarıkaya ve Sorgun ilçeleri arasındaki Akbucak köyü mevkisinde ekili tarım arazisini yakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), komando ve istihbarat birimlerinden oluşan ekip, Sivri, Gedikhasanlı, Akbucak ve Selimli köyleri arazisinde geniş çaplı arama yaptı.

        Yaklaşık 100 dönüm buğday ekili araziyi yaktığı iddia edilen N.S, Sarıkaya Miting Meydanı'nda yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 2 bıçak ele geçirildi.

        Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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