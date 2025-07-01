Yozgat'ta ekili tarım arazisini yaktığı öne sürülen zanlı yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), komando ve istihbarat birimlerinden oluşan ekip, Sivri, Gedikhasanlı, Akbucak ve Selimli köyleri arazisinde geniş çaplı arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Haziran gecesi Sarıkaya ve Sorgun ilçeleri arasındaki Akbucak köyü mevkisinde ekili tarım arazisini yakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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